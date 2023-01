ufficiale Palermo, ecco Graves per la difesa. Arriva a titolo definitivo dal Randers

Il Palermo ha un nuovo difensore centrale. Si tratta di Simon Graves Jensen, classe '99 che arriva a titolo definitivo dal Randers FC come rende noto il sito della Lega B. Dopo Simon Kjaer dunque un altro danese sbarca in Sicilia per iniziare la propria avventura in Italia con la maglia rosanero.