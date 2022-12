ufficiale Parma, già finita l'esperienza di Fournier. Il dirigente lascia dopo tre mesi

È già terminata l'avventura di Julien Fournier come direttore sportivo del Parma. Il francese, arrivato a metà settembre, ha infatti lasciato il club ducale per motivi personali come si legge nel comunicato del club:

"Il Managing Director Sport Julien Fournier ha espresso il desiderio di terminare la collaborazione con il Parma Calcio per motivi personali, aspetto che è stato condiviso e concordato con il Presidente Kyle Krause.

Il Presidente Krause intende ringraziare Julien Fournier per l’impegno, per il contributo a migliorare la gestione sportiva del Club e gli porge i migliori auguri per il futuro.

Julien Fournier intende esprimere ed evidenziare il profondo rispetto per la storia del Club, per le persone che ci lavorano e per il management a cui augura un brillante futuro".