ufficiale Parma, risolto il contratto con Maresca. Per il tecnico c'è il Manchester City

"Il Parma Calcio 1913 comunica che, in data odierna, è stato formalizzato l’accordo per la risoluzione contrattuale con l’allenatore Enzo Maresca". Con questo comunicato, il Parma rende nota la separazione dall'ex tecnico Enzo Maresca, esonerato lo scorso novembre dopo un pareggio contro il Cosenza. Per Maresca è tutto pronto ora per il ritorno al Manchester City, dove aveva allenato la squadra Under 23 e dove ora diventerà il vice di Pep Guardiola, alla guida della prima squadra.