ufficiale Perugia, dalla Juventus ecco Olivieri. Prestito biennale con opzioni

Si chiude l'avventura di Marco Olivieri al Lecce: il giocatore, dopo esser rientrato alla casa madre Juventus, si appresta a una nuova avventura in B. Chiuderà infatti la stagione al Perugia, dove approda in prestito biennale con opzione/contropzione e obbligo di riscatto.

Questa la nota del club umbro:

"AC Perugia Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con la società FC Juventus per l’acquisizione a titolo temporaneo biennale (con diritto di opzione/contropzione e obbligo di riscatto) delle prestazioni sportive del calciatore Marco Olivieri.

L’attaccante, nato a Porto Sant’Elpidio il 30 giugno 1999, è cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli per poi passare all’Empoli e da qui alla Juventus dove totalizza 3 presenze in Serie A (esordio con vittoria a Genova) e 1 in Champions League, dove subentra a Dybala negli ottavi di ritorno contro il Lione. In maglia bianconera anche 87 presenze fra Primavera e Under 23 con 19 reti.

Vanta anche 47 gettoni in Serie B fra Empoli e Lecce arricchite da 6 gol.

Convocato con le varie Under dell’Italia ha disputato il campionato mondiale di categoria Under 20 (allenatore Paolo Nicolato) del 2019 ottenendo il quarto posto.

Benvenuto in biancorosso Marco!".