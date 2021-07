ufficiale Pisa, arrivano a titolo definitivo Christian Sussi e Nicolò Bruschi

vedi letture

Doppia ufficialità per il Pisa. Il club toscano ha comunicato l’acquisto delle prestazioni del difensore ex Arezzo Christian Sussi e dell’attaccante Nicolò Bruschi lo scorso anno capocannoniere in Serie D con il Fiorenzuola.