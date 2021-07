ufficiale Pordenone, c'è il rinnovo di Magnino. Contratto prolungato fino al 2025

Il Pordenone Calcio comunica di aver prolungato di due stagioni il contratto del centrocampista Luca Magnino. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2025.

Per Magnino sarà la seconda annata con il Pordenone: nella prima, all’esordio assoluto in Serie B, ha totalizzato 35 presenze con un rendimento sempre molto alto.

Pordenonese di nascita e sempre più di maglia, per il centrocampista vestire il neroverde è speciale: «Un’emozione davvero unica – afferma Magnino -. Il prolungamento fino al 2025 mi inorgoglisce ed è allo stesso tempo una grande responsabilità: è bellissimo far parte di questo gruppo. Ringrazio di cuore la Società per la fiducia che mi ha dato facendomi esordire in B e mi sta confermando in questi mesi. Una stima che ora ho il compito di ripagare ogni giorno, in ogni allenamento e in ogni partita. Non vedo e non vediamo tutti l’ora di tornare in campo e giocare di fronte ai nostri tifosi».