ufficiale Pordenone, c'è un rinforzo in attacco. Triennale per Sylla

Rinforzo in attacco per il Pordenone, che ha deciso di puntare sull'ex Piacenza Youssouph Cheikh Sylla.

Questa la nota dei ramarri:

"Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio dell’attaccante Youssouph Cheikh Sylla. Il calciatore, classe ‘98, ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza giugno 2024.

“Pape” Sylla, originario del Senegal, è un centravanti di quasi 2 metri di altezza (esattamente 1.96): ha forza, potenza, corsa e colpo di testa. Doti messe in mostra, in particolare, nella scorsa stagione quando si è affermato con la maglia del Gozzano: con 19 reti e 8 assist ha trascinato la squadra alla vittoria del proprio girone di Serie D. Uno step fondamentale della sua crescita dopo il biennio in C con il Piacenza".