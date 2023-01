ufficiale Pordenone, dal Pisa arriva Robert Gucher a titolo definitivo

Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo definitivo alla Società Pordenone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Robert Gucher al quale rivolgiamo i migliori auspici per questa nuova esperienza professionale e il ringraziamento per il percorso condiviso in questi ultimi anni.

Le tue, le nostre, braccia al cielo nella notte di Trieste, le tante battaglie in campo e quel sogno accarezzato insieme fanno già parte della storia del Club