ufficiale Pordenone, il rinforzo in attacco arriva dal Milan: in neroverde c'è Tsadjout

Con una nota ufficiale, il Pordenone "comunica l’ingaggio dell’attaccante Frank Tsadjout. Il calciatore, classe ‘99, arriva dall'AC Milan in prestito fino a giugno 2022 (con opzione e contro-opzione).

Tsadjout è un attaccante moderno e completo: mancino, a una struttura fisica importante unisce grande velocità, una buona tecnica e una spiccata propensione a giocare per la squadra. È cresciuto nel Milan, sino alla Primavera: in tutte le giovanili rossonere è stato grande protagonista. Nell’ultimo biennio ha fatto esperienza in Prima squadra: nella stagione 2019/20 ha firmato il suo primo gol tra i professionisti con lo Sporting Charleroi nella Jupiler Pro League, la massima serie belga. Nell’annata 2020/21 è stato tra i giovani migliori della Serie B, affermandosi come punto di forza del Cittadella finalista dei playoff: ha totalizzando 33 presenze, con 3 reti e 4 assist".