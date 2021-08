ufficiale Pordenone, Sylla passa in prestito annuale al Siena

Nuova esperienza in Serie C per Youssouph Cheikh Sylla, recente acquisto del Pordenone che passa però in prestito al Siena.

Ecco la nota dei ramarri friulani:

"Il Pordenone Calcio comunica di aver ceduto con la formula del prestito (scadenza giugno 2022) l’attaccante Youssouph Cheikh Sylla al Siena.

Per il calciatore, legato al Club neroverde sino al giugno 2024, sarà una nuova importante esperienza in Serie C in cui proseguire il proprio percorso di crescita.