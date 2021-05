ufficiale Reggiana, il club saluta mister Alvini: dopo 70 panchine e la promozione in Serie B

Massimiliano Alvini non sarà l'allenatore della Reggiana nella prossima stagione. Il tecnico ha infatti deciso di non proseguire, e rinnovare visto il contratto in scadenza, l'avventura con la squadra emiliana dopo la promozione in Serie B e l'amara retrocessione di questa stagione. Sui social il club ha voluto così salutare l'allenatore: "Grazie Max! 70 panchine granata e una storica promozione in Serie B".