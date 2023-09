ufficiale Sampdoria, ecco il classe 2007 Vlad Oarga. Depositato il contratto della punta

vedi letture

Rinforzo in attacco per la Sampdoria. Come si apprende dal sito della Lega Serie B, il club blucerchiato ha depositato il contratto di Vlad Alexandru Oargă. La punta classe 2007 arriva in prestito dal Viturul Cluj.