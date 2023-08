ufficiale Sampdoria, Paoletti vola in Turchia: triennale con il Fatih Karagumruk

vedi letture

Da qualche giorno era nell'aria e ora arriva anche l'ufficialità: Flavio Paoletti lascia la Sampdoria e l'Italia per approdare in Turchia e vestire la maglia del Fatih Karagumruk da cui in estate sono arrivati in blucerchiato Borini e Ricci, oltre al tecnico Pirlo. Questa la nota del club doriano: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Fatih Karagümrük S.K. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Flavio Paoletti".

Come si legge sui canali social del club turco il centrocampista classe 2003 si è legato al Karagumruk per i prossimi tre anni. Il giovane che è reduce da una stagione con 13 presenze con la prima squadra blucerchiata fra Serie A e Coppa Italia e 14 con la compagine Primavera.