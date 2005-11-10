Ufficiale
Ravenna, accordo triennale con Tommaso Ciardi. Il portiere è cresciuto nella Lazio
Il Ravenna FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Monza le prestazioni sportive del portiere Tommaso Ciardi, che ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto della durata di tre anni.
Classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della Lazio, Ciardi è reduce dalla sua prima stagione tra i grandi, vissuta con la maglia del Francavilla in Serie D, dove ha avuto modo di mettersi in evidenza collezionando continuità ed esperienza.
Portiere di prospettiva, arriva a Ravenna per proseguire il proprio percorso di crescita all’interno del progetto tecnico giallorosso.
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