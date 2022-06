ufficiale Scambio Brescia-Venezia. Joronen in laguna, in Lombardia arrivano Lezzerini e Galazzi

vedi letture

Il maxi-scambio tra Brescia e Venezia si è concretizzato: come si legge sul sito ufficiale dei lagunari, il club "comunica l'acquisto a titolo definitivo del portiere classe 1993 Jesse Joronen. L'estremo difensore della nazionale finlandese arriva dal Brescia Calcio ed ha firmato un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Nell'ambito dell'accordo di trasferimento, il portiere Luca Lezzerini e l'esterno Nicolas Galazzi si trasferiscono a titolo definitivo al Brescia".

I lombardi non rendono però noto gli estremi delle durate contrattuali dei due nuovi innesti.