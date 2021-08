ufficiale SPAL, arriva il ceco Heidenreich in prestito dall'Atalanta

S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta Bergamasca le prestazioni sportive del difensore ceco David Heidenreich. Classe 2000, nato a Usti Nad Labem in Repubblica Ceca, Heidenreich è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del FK Teplice prima di arrivare a Bergamo, dove ha indossato la casacca dell’Atalanta nell’Under17. Successivamente è passato nella Primavera atalantina dove ha collezionato 23 presenze e 4 reti prima di tornare in prestito al FK Teplice in Repubblica Ceca nell’ultima stagione.