ufficiale SPAL, arriva il giovane Prati in mezzo al campo: contratto fino al 2025 con opzione

S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Ravenna FC 1913 le prestazioni sportive del giovane centrocampista Matteo Prati.

Il nuovo calciatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione per il prolungamento al 30 giugno 2026.

Classe 2003, nato a Ravenna, Prati è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Ravenna, arrivando in prima squadra per debuttare tra i pro in Serie C dal gennaio 2021.

Nella stagione successiva di Serie D, diventa perno del centrocampo romagnolo, collezionando 37 presenze tra campionato, Coppa e play off, segnando 5 reti e confezionando 4 assist in campionato.

Benvenuto Matteo!