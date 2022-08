ufficiale SudTirol, altro innesto in attacco: dall'Atalanta arriva Capone in prestito

Nuova avventura in Serie B per Christian Capone, esterno d'attacco dell'Atalanta. Il classe '99 che lo scorso anno ha vestito la maglia della Ternana si è infatti trasferito al neopromosso SudTirol. Ne dà comunicazione il sito della Lega B sottolineando che si tratta di un trasferimento in prestito. Ora si attende il comunicato del club altoatesino per sapere se è stato inserito o meno un diritto/obbligo di riscatto.