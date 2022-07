ufficiale SudTirol, c'è anche l'annuncio di Pompetti. Arriva in prestito dall'Inter

vedi letture

L’FC Südtirol comunica di aver acquisito a titolo temporaneo (prestito) dalla società Football Club Internazionale Milano i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Marco Pompetti, 22 anni, prodotto del vivaio neroazzurro.

Il centrocampista centrale-mediano, classe 2000, si è legato al club biancorosso fino al 30 giugno 2023. Nella stagione agonistica 2021-2022, ha giocato in prestito al Delfino Pescara 1936, in serie C (girone B), squadra della città natale, disputando complessivamente 36 gare, impreziosite da 5 reti e 11 assist.