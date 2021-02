ufficiale Venezia, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Thor Akureyri il 2003 Palsson

Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla società Thor Akureyri il diritto alle prestazioni sportive del giocatore classe 2003 Jakob Franz Palsson. Entrato nelle giovanili del Thor all’età di 5 anni, ha esordito in Prima Squadra nel 2019, a soli 16 anni, disputando in tutto 15 partite. Il difensore, già nazionale islandese Under 16 e Under 17, giocherà con la squadra Primavera di mister Marangon.