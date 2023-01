ufficiale Venezia, Myllymaki torna in Finlandia: ha firmato un biennale con l'Ilves Tampere

Dopo due stagioni avare di emozioni con le maglie di Venezia e Triestina per Lauri Ala-Myllymaki è terminata l'avventura in Italia. Il centrocampista classe '97 fa infatti ritorno all'Ilves Tampere, club in cui è cresciuto e ha collezionato 230 presenze prima di provare il salto nel nostro paese. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con il club finlandese.