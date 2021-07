ufficiale Vicenza, colpo in difesa: arriva Brosco. Contratto biennale per l'ex Ascoli

La società LR Vicenza comunica che è stato sottoscritto un accordo con il calciatore Riccardo Brosco, sino al 30 giugno 2023.

Brosco, difensore classe ’91, nelle ultime tre stagioni all’Ascoli è sceso in campo in 95 occasioni tra campionato di Serie B e Coppa Italia, siglando 8 reti.

Vanta in totale 322 presenze in Serie B condite da 18 reti, grazie anche alle esperienze con Carpi, Latina, Ternana, Pescara e Triestina.

Benvenuto Riccardo!