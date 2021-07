ufficiale Vicenza, dal Cittadella arriva Proia a titolo definitivo

vedi letture

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dall’A.S. Cittadella, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Federico Proia.

Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2024.

Proia, centrocampista classe ’96, nell’ultima stagione al Cittadella è sceso in campo in 40 occasioni, tra campionato e playoff, siglando 9 reti e fornendo 2 assist. Nelle tre stagioni con la maglia granata ha registrato 101 presenze, condite da 19 goal e 6 assist.

In precedenza per lui 56 presenze in Serie C e 7 reti siglate, con le maglie di Bassano e Pistoiese.