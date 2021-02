Un Baroni per la Reggina. Ecco come il tecnico toscano ha rilanciato i calabresi

Quindici a dieci. A tanto è già arrivato il confronto in termini di punti fra la gestione di Marco Baroni alla Reggina e quella del suo predecessore Domenico Toscano. La vittoria di ieri sera nello scontro diretto in chiave salvezza contro la Virtus Entella grazie al gol di Montalto ha, infatti, dato certezza dell'evidente crescita del club del presidente Gallo. Una crescita raccontata dai numeri. Quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte con 9 gol fatti e 8 subiti in dieci apparizioni per il tecnico toscano in carica a fronte delle due sole vittorie, quattro pareggi e ben sei sconfitte con 11 gol fatti e 18 subito in 12 gare per l'allenatore calabrese.

Un cambio di marcia nato sul campo, grazie anche al cambio di modulo con il passaggio dal 3-4-1-2 o 3-5-2 della prima parte di stagione ad uno schieramento con la difesa a quattro e gli altri due reparti che si sono alternati fra la mediana a due e quella a tre, con un gioco che sfrutta le corsie in maniera più continuativa.

Tutto bello, tutto risolto dunque? No. Perché per dare l'addio definitivo alle zone basse della graduatoria serve trovare una maggiore prolificità in attacco (solo quattro formazioni hanno segnato meno degli amaranto in B), ma soprattutto serve che qualcuno degli attaccanti trovi la via del gol con maggior continuità. Il fatto che il bomber stagionale risponda al nome di Daniele Liotti, professione terzino, la dice lunga su come potrebbe cambiare ulteriormente marcia la formazione di Baroni con un attaccante più decisivo in zona gol.