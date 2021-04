Un gol per la rinascita. Dopo il periodo no, Kone lancia la rincorsa salvezza del Cosenza

La prima parte del 2021 non aveva sorriso al giovane centrocampista Ben Kone. Il suo spazio al Cosenza si era infatti ristretto dopo la sfida contro l’Empoli in cui aveva giocato da titolare: da allora 18 minuti in campo contro Monza ed Entella e tante gare fra panchina e tribuna fino a metà marzo quando tornò in campo contro la Salernitana giocando quasi quaranta minuti. Questo pomeriggio però il classe 2000 ha dimostrato ulteriormente di poter essere utile alla causa e nella corsa salvezza subentrando dalla panchina per l’infortunio del titolare Petrucci e risultando decisivo nello scontro salvezza contro l’Ascoli.

Al minuto 53 infatti il centrocampista raccoglie un suggerimento di Crecco, salta con uno stop a seguire il diretto marcatore e calcia di sinistro mettendo la palla all’angolino dove Leali non può arrivare. È il gol del definitivo 2-1 che regala un successo, in rimonta, preziosissimo alla squadra di Occhiuzzi che ora vede la salvezza pur essendo ancora in piena zona play out.