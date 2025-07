Ufficiale Venezia, altro innesto per la difesa: dopo Franjic arriva il lussemburghese Korac

Dopo il difensore centrale Bartol Franjic, arrivato in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni dal Wolfsburg, il Venezia annuncia un altro innesto dall'estero sempre per il reparto arretrato. Si tratta del lussemburghese (12 presenze e due gol in nazionale) d'origine serba Seid Korac. Di seguito la nota del club:

Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con l'FK Vojvodina per l'acquisizione a titolo definitivo del difensore Seid Korac.

Nato in Lussemburgo, il difensore classe 2001 ha firmato un contratto che lo lega al Venezia FC fino al 30 giugno 2029.

Dopo le esperienze nel Rodange 91 e nelle giovanili del Norimberga, Korac ha giocato nell’Esbjerg fB in Danimarca e nell’Akritas Chlorakas a Cipro, per poi trasferirsi in Svezia al Degerfors IF. Dal gennaio 2024 è in forza al Vojvodina in Serbia.

Nella stagione appena conclusa con il Vojvodina, Korac ha collezionato 36 presenze complessive, realizzando 2 gol.

A livello internazionale, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Lussemburgo, Korac ha totalizzato 14 presenze con 2 gol segnati con la maglia della Nazionale maggiore.

Seid Korac

“Sono davvero felice di far parte di questo fantastico club e di questa città meravigliosa. Voglio lottare per questi colori e disputare un grande campionato. Ho scelto di venire al Venezia perchè amo il progetto che mi è stato presentato e la visione di questo club. Credo sia il club giusto dove poter migliorare e crescere insieme alla squadra”.