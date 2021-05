Venezia, Aramu: "Ci davano per retrocessi. Ora ci togliamo qualche sassolino dalla scarpa"

Il fantasista del Venezia Mattia Aramu ha commentato così la qualificazione alla finale dei play off conquistata dopo il pareggio di Lecce lanciato qualche frecciatina nei confronti dei critici: “Si tratta di una finale meritata che ci fa togliere sassolini dalle scarpe visto che a inizio anno in molti ci davano per retrocessi. Ora pensiamo a questa finale meritata, dobbiamo ricaricarci per arrivare il più pronti possibili. La nostra forza è il gruppo, siamo come una famiglia e questo è lo spirito che ci ha portato fino a questa finale. - continua Aramu a Il Gazzettino - Il gruppo viene sempre al primo posto, poi vengono il gioco e le qualità dei singoli - continua il fantasista – Rigore? Mi ha permesso di arrivare in doppia cifra, un traguardo che cercavo anche nelle precedenti gare. Ma quel che conta è aver raggiunto un obiettivo importante, ancora più bello per tutti noi”.