Venezia-Brescia, le formazioni ufficiali: riposa Forte, torna dal 1' Bjarnason

Al via alle 16:00 la sfida del "Penzo" tra Venezia e Brescia, valida per la 27^ giornata del campionato di B.

Non si fida a cambiare modulo Zanetti, che non opta per il 4-3-3 ma conferma il 4-3-1-2 con Aramu a sostegno del tandem offensivo formato da Bocalon e Johnsen: turno di riposo per bomber forte. Alla caccia del record Ayé, che potrebbe divenire il primo giocatore del Brescia a segnare per sette gare consecutive, e poche sorprese tra le rondinelle: in mediana, con Bisoli e Van de Looi, riprende il posto da titolare Bjarnason,

Le formazioni ufficiali:

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioi; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Bocalon, Johnsen

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Van De Looi, Bjarnason; Ragusa, Jagiello; Ayé.