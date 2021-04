Venezia-Cosenza 3-0, le pagelle: Esposito e Crnigoj gioielli, Falcone evita un passivo pesante

Venezia-Cosenza 3-0

Marcatori: 42’ Ceccaroni, 58’ Crnigoj, 79’Esposito.

VENEZIA

Maenpaa 6,5- Salva un gol ad inizio ripresa andando a togliere il pallone dalla porta.

Mazzocchi 6,5- Ingaggia un duello in velocità con gli attaccanti del Cosenza per tutto il match e ne esce vincitore.

Svoboda 6,5- E’ sua la torre in occasione del vantaggio, bravo a sfruttare le sue doti aeree.

Ceccaroni 7- Gol di testa nell’area piccola da punta navigata, molto bravo anche a prendersi cura degli attaccanti del Cosenza.

Ricci 6- Qualche buono spunto in fase offensiva dove si vede maggiormente.

Crnigoj 7- Splendido il gol del raddoppio con un missile terra aria che finisce nel sette. Grande gol che è la ciliegina sulla torta di una grande prestazione. (Dall’85’ Rossi sv).

Fiordilino 6,5- Nella posizione di playmaker non ha tante possibilità di sfruttare il suo pregio migliore, l’inserimento, però è comunque ordinato. Colpisce nel primo tempo un palo che grida ancora vendetta. (Dall’85’ St Clair sv)

Maleh 6- Sufficienza perché nel primo tempo combina poco, nel secondo invece si fa più nel vivo del gioco.

Aramu 6- Un po’ offuscato rispetto alle sue giornate migliori, cerca parecchio il dribbling con risultati alterni. Sbaglia un gol non da lui ad inizio secondo tempo. (Dal 64’ Johnsen 6- Si mette sulla destra e sfoggia buoni numeri).

Forte 6- Le palle giocabili son veramente poche, il Cosenza gli riserva una marcatura chirurgica e lui fatica a trovare spazi. (Dal 75’ Dezi sv)

Di Mariano 6- Non entra nel tabellino ma fa tanto lavoro sulla trequarti offensiva e per questo è giusto premiarlo. (Dal 64’ Esposito 6,5- Bellissima punizione centrale e, grazie una deviazione, trova il gol che chiude anzitempo il match).

COSENZA

Falcone 6,5- Può fare poco sul tocco ravvicinato di Ceccaroni e sulla bordata di Crnigoj. Se non fosse per lui il passivo sarebbe ben più pesante.

Legittimo 5- Affonda come tutti i suoi compagni, soffre tantissimo la velocità dei trequartisti veneziani.

Idda 5- Tocca a lui impostare perché i lagunari schermano bene il centrocampo calabrese, non sempre è preciso nel far partire la manovra.

Ingrosso 5- Dal suo lato il Venezia gioca molto di più e lui ha bisogno di essere aiutato perché in inferiorità numerica. Va vicinissimo al gol del pari di testa.

Bouah 5- Non brilla in un ruolo, l’esterno a tutta fascia, che non sembra essere su misura per le sue caratteristiche. (Dal 60’ Corsi 5,5- Deve difendere più che attaccare e a volte fatica).

Kone 5- Prova a mettere dinamismo in pezzo al campo, non ci riesce. (Dal 46’ Bahlouli 5,5- Entra con i suoi già sotto, prova a dare più velocità alla manovra).

Sciaudone 5,5- Tanta corsa e buona volontà nel primo tempo, poi però rimane negli spogliatoi e il Venezia domina in mezzo al campo. (Dal 60’ Sacko 5,5- Difficile subentrare con due gol di svantaggio, non riesce a combinare nulla).

Crecco 5- Non riesce a farsi dare il pallone dai compagni, non si vede praticamente mai.

Tremolada 5- Silente per gran parte del match, non riesce mai a trovare la posizione. Una bella sponda dentro l’area che però non viene raccolta. (Dal 70’ Trotta 5,5- Entra nel momento più difficile dei suoi e le cose vanno anche peggio).

Carretta 5- Prova a metterla sul piano fisico con gli avversari, non una grande mossa. (Dal 60’ Sueva 5- Ha mezzora per combinare qualcosa in più del suo compagno, non si vede mai).

Gliozzi 5- E’ difficile giudicare la sua gara perché i compagni non lo servono mai, viene chiuso nella morsa della difesa del Venezia.