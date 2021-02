Venezia-Cremonese, le formazioni ufficiali: mini rivoluzione grigiorossa. Strizzolo dal 1'

vedi letture

Si accendono le luci al "Penzo", che a partire dalle 19:00 ospiterà il confronto della 22^ giornata del campionato di B tra Venezia e Cremonese.

Con il solito 4-3-1-2 la formazione di casa, che in avanti lancia la coppia Forte-Esposito, con Aramu - preferito a Johnsen - sulla trequarti; l'altro ballottaggio, quello in difesa, è vinto da Felicioli: Molinaro partirà dalla panchina. Titolare oggi Pomini, dopo l'infortunio al crociato che ha chiuso anticipatamente la stagione di Lezzerini. Piccole modifiche per la Cremonese: confermato il blocco difensivo, a centrocampo non rifiata Bartolomei, nuovamente titolare, mentre sulla trequarti sono Valzani, Gaetano e Baez a vincere i ballottaggi con Pinato, Colombo e Celar a sinistra. Strizzolo preferito a Ciofani.

Le formazioni ufficiali:

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Felicioli; Fiordilino, Di Mariano, Maleh; Aramu; Forte, Esposito

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Zortea, Bianchetti, Coccolo, Valeri; Bartolomei, Castagnetti; Valzania, Gaetano, Baez; Strizzolo.