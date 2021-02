Venezia, Dezi: "Qui c'è un'identità precisa e un gioco che mi piace. Arrivo in punta di piedi"

Il centrocampista Jacopo Dezi ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura con la maglia del Venezia: “Sono molto contento di essere qui, perché c’è un progetto serio e con una identità molto precisa. La squadra pratica un calcio offensivo attraverso un gioco propositivo, vuole arrivare al risultato tramite la prestazione e questo rispecchia la mio modo di vedere il calcio. Arrivo a Venezia in punta di piedi, qui c’è un bel gruppo ed una buonissima squadra composta da giocatori importanti e giovani interessanti. Mi trovo bene nel fare la mezzala ma posso giocare in tutti i ruoli del centrocampo, laddove deciderà di posizionarmi il mister quando riterrà opportuno farmi giocare. -continua Dezi come si legge sul sito del club - Spero di togliermi tante soddisfazioni con la maglia arancioneroverde, conosco già diversi compagni di squadra, da Mazzocchi a Forte, passando per Vacca, Cremonesi e Ricci ma devo dire che sono stato accolto benissimo da tutti e mi ha fatto davvero piacere. Tutte le tappe della mia carriera mi hanno lasciato qualcosa, ritengo che fare la gavetta sia molto importante, mi sono tolto tante soddisfazioni e spero di continuare a togliermele anche quest’anno”.