Venezia, Fiordilino: "Peccato non aver portato a casa i tre punti. Archiviamo la partita"

Il centrocampista del Venezia Luca Fiordilino ha commentato ai microfoni del canale ufficiale del club il pareggio di Ascoli: "Per come si è sviluppata la partita dovevamo portare a casa i tre punti, un peccato non esserci riusciti. abbiamo avuto molte occasioni da gol e non le abbiamo sfruttate. Alla prima azione pericolosa che abbiamo concesso all'Ascoli siamo stati puniti. questo ci deve far capire che non possiamo mollare un centimetro perche sennò ci fanno male tutti. La sconfitta di oggi ci deve caricare per la partita di martedì contro il Lecce. Dobbiamo essere bravi ad archiviare la partita di oggi e concentrarci subito sulla partita contro il Lecce che è uno scontro diretto e comunque dobbiamo andare avanti. So di poter fare ancora meglio della prestazione odierna e devo continuare a fare quello che mi dice il mister, sono a completa disposizione del mister e quindi andiamo avanti su questa strada. sono felice per il mio quarto gol stagionale. Veniamo da un periodo bello tosto perché abbiamo fatto tante partite quindi dobbiamo recuperare bene perché la partita di martedì per noi è fondamentale. Il gol di oggi lo dedico ai miei nonni perche mi avevano chiamato e mi avevano detto che facevo gol, quindi lo dedico a loro".