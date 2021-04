Venezia, la Giunta approva gli indirizzi per la convenzione della gestione del "Penzo"

vedi letture

Buone notizie per il Venezia, perché l'amministrazione comunale, attraverso una nota ufficiale diramata nel pomeriggio, ha fatto sapere di aver approvato gli indirizzi per la convenzione della gestione dello stadio "Penzo", casa della formazione lagunare.

Questo il comunicato:

"La Giunta comunale ha approvato, su proposta del vicesindaco e assessore allo Sport Andrea Tomaello, la delibera contenente gli indirizzi alla società sportiva VENEZIA F.C. SRL per la concessione della gestione ad uso esclusivo dello stadio "Pier Luigi Penzo" nell’isola di S. Elena.

“Con questa delibera – spiega Tomaello – assegneremo l’impianto sportivo per 9 anni alla società a fronte di un insieme organico di interventi infrastrutturali, pari a 547.000 euro circa, che consentiranno la partecipazione del Venezia FC a campionati professionistici. L’Amministrazione comunale riesce così, in accordo con la società, a garantire un investimento sullo stadio decisamente importante e che vedrà, principalmente, un intervento di aumento dell’illuminazione del campo di gioco. Inoltre la nuova convenzione, ricalcando fedelmente quanto già in essere, porrà a carico del Venezia F.C. SRL la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto".

"Una delibera molto importante – continua Tomaello – perché dimostra come sia importante la sussidiarietà tra pubblico e privato nel percorso di gestione delle nostre strutture sportive. Chiudere in un anno così importante per la società questo accordo è un ulteriore segnale di fiducia nei confronti di una squadra che sta giocando un campionato ai massimi livelli e che sta dando tanta soddisfazione a tutti noi tifosi che potremo così godere di un 'Penzo' sempre più accogliente”.".