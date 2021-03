Venezia, Mazzocchi è pronto a spiccare il volo

Tra i profili che più degli altri stanno impressionando nel campionato di serie B attualmente in corso, spicca quello del terzino del Venezia Pasquale Mazzocchi. Una storia che potrebbe presto portarlo nella massima serie con un ruolo da protagonista, Svenduto dal Parma per 280 mila euro dopo 3 campionati vinti che lo hanno portato dalla serie D alla massima serie, ha sviluppato le sue qualità con due stagioni vissute a Perugia da protagonista. La svolta è arrivata in estate, con la scelta illuminata del direttore sportivo del Venezia Collauto che lo ha voluto in Laguna e si sta godendo i frutti della sua intuizione. Di certo a gennaio lo Spezia ci ha provato con forza, trovando però l’opposizione degli arancioneroverdi che hanno resistito alla corte preferendo conservare in casa il loro investimento. La media voto lo segnala alla stregua di uno dei migliori interpreti del ruolo nel suo campionato di competenza, categoria in cui sta mettendo a frutto il percorso di crescita che lo ha coinvolto a partire dalla gestione di D’Aversa che lo ha lanciato per primo, passando per il lavoro di Nesta e Cosmi che hanno contribuito alla sua crescita, fino a Zanetti che lo ha completato facendo di lui uno dei calciatori più affidabili e di conseguenza più impiegati della rosa a livello di minutaggio.