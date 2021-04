Venezia-Reggina 0-2, le pagelle: Edera mina vagante, Esposito pesce fuor d’acqua

vedi letture

Venezia-Reggina 0-2

Marcatori: 53' Di Chiara, 67' Situm.

VENEZIA

Pomini 5 – In occasione della prima rete amaranto non riesce a far suo il pallone in uscita e lo regala a Di Chiara, che lo infila con una rasoiata di mancino.

Ferrarini 6 – Spinge poco sulla destra ma, nella prima frazione, mura miracolosamente in scivolata una conclusione a botta sicura di Di Chiara.

Modolo 5,5 – Colpisce una traversa di testa nel finale di primo tempo. Non sempre reattivo sulle controffensive amaranto della seconda parte di gara.

Ceccaroni 5,5 – Partecipa alla costruzione della manovra ma spesso in affanno sulle avanzate dei trequartisti amaranto.

Molinaro 5 – Mostra tutta la sua esperienza badando al sodo in certe situazioni di gioco, ma mai pericoloso sul fronte mancino. (dal 75’ Crnigoj 6 – Dopo un’ottima percussione palla al piede serve un interessante pallone a Karlsson al centro dell’area.).

Fiordilino 5,5 – Lotta a centrocampo, ma non basta. È spesso costretto a rincorrere gli avversari, veloci a ripartire. (dal 56’ Di Mariano 6 – Si fa vedere sul fronte sinistro, ma fatica a trovare la conclusione.).

Taugourdeau 6 – Riesce a trovare gli attaccanti fra le linee. Prova sufficiente la sua. (dal 75’ Dezi s.v.).

Maleh 5,5 – Ci si aspetta di più da lui. Nel primo tempo recupera un buon pallone a metà campo, creando una chiara occasione da gol, ma è troppo poco.

Aramu 6 – Sempre molto elegante quando ha il pallone tra i piedi. Aiuta i suoi compagni ad uscire da situazioni intricate. Poteva concludere meglio in un paio di occasioni. (dal 75’ Karlsson 6 – Riempie bene l’area di rigore avversaria e sfiora la rete.).

Esposito 5 – Riceve troppo spesso la sfera spalle alla porta, ma in questa gare i difensori rivali non ti concedono nulla. È giovane, avrà tempo per crescere ma, per ora, è ancora un pesce fuor d’acqua in certe partite. (dal 56’ Bocalon 6 – Lotta con la retroguardia ospite ma non la impensierisce mai.).

Johnsen 6,5 – Il migliore dei suoi. Destra, sinistra: è ovunque. Nella prima frazione colpisce una clamorosa traversa e per poco non porta in vantaggio i suoi.

REGGINA

Nicolas 6 – Nella prima parte di gara commette un’ingenuità raccogliendo con le mani un retropassaggio di Crimi e regala una punizione a due in area ai padroni di casa. Dopo l’intervallo non viene mai seriamente impegnato.

Lakicevic 6 – Gara di contenimento la sua. Johnsen lo impensierisce ma se la cava.

Cionek 6,5 – Concede poco al reparto offensivo avversario. Allontana senza fronzoli ogni palla vagante in area.

Stavropoulos 6,5 – Pedina Esposito e spesso lo anticipa anche vicino al cerchio di centrocampo. Dà sicurezza all’intero reparto difensivo.

Di Chiara 6,5 – Buone le sue scorribande sulla corsia mancina, nella prima frazione sfiora il gol. Nel secondo tempo sblocca il match con una rasoiata di mancino. (dal 89’ Dalle Mura s.v.).

Crimi 6,5 – Perde un pallone sanguinoso a metà campo e, da questo episodio, il Venezia va vicino al vantaggio con Johnsen. Per il resto disputa una gara aggressiva, concedendo ben poco agli avversari. (dal 84’ Bianchi s.v.).

Crisetig 6,5 – Il vero metronomo dei calabresi. Arretra sulla linea difensiva per facilitare la costruzione della manovra.

Situm 7 – Qualità e quantità al servizio della squadra. Realizza un gol bellissimo dopo una precisa conclusione a giro, sulla quale Pomini nulla può.

Kingsley 6 – Ad inizio gara tenta qualche suggerimento per Okwonkwo, ma è poi costretto ad uscire per infortunio. (dal 28’ Bellomo 6 – Non molla mai e disputa una partita tosta.).

Edera 7 – Quando parte è spesso incontenibile. Il migliore dei suoi. Svaria e non dà punti di riferimento alla difesa rivale. (dal 84’ Liotti s.v.).

Okwonkwo 5,5 – Ci prova ma in area riesce a creare ben poco. (dal 45’ Montalto 6 – Lotta, fa salire i suoi compagni e guadagna preziosi calci da fermo.).