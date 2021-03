Venezia, Ricci: "Con l'Ascoli due punti persi, serve più attenzione in alcune circostanze"

Dopo il pareggio contro l'Ascoli, il centrocampista del Venezia Giacomo Ricci ha commentato: "C'è dispiacere per com'è finita la partita - evidenzia Tuttoveneziasport.it -. Secondo me abbiamo fatto la partita dal primo all'ultimo minuto soltanto che bisogna essere piu attenti in alcune circostanze, già con il Brescia abbiamo preso un gol per disattenzione, oggi è successo uguale. Penso che giocando subito martedì abbiamo la possibilità di rifarci. Oggi sono due punti persi, dispiace come come ho già detto, abbiamo la fortuna martedì dii tornare subito in campo e di provare a vincere perchè siamo una squadra forte".