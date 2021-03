Venezia secondo. Il Ds ci scherza: "Classifica che fa paura? No, la facciamo noi agli altri"

vedi letture

Dalle colonne de Il Gazzettino - ed. Venezia e Mestre, è intervenuto il Ds del Venezia Mattia Collauto. Commentando in immediato il secondo posto in classifica: "Una posizione che fa paura? Semmai la facciamo noi agli altri! (ride, ndr) E' un piacere questa buona classifica e la viviamo come qualcosa che ci siamo conquistati. Mancano 12 giornate, arriveranno momenti difficili e li affronteremo con grande umiltà e consapevolezza ma, senza presunzione, non dobbiamo avere paura di nulla".

Dopo un'analisi sulla squadra, la chiusura è dedicata alla partita contro il Brescia: "Da qui alla fine il livello di difficoltà sarà altissimo, bene così, si gioca per queste sfide. L'obiettivo è sempre alzare l'asticella, lo vogliamo noi e la nostra proprietà".