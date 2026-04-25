Venezia, Stankovic: "Campionato bellissimo, stanno vincendo tutte quelle davanti"

Filip Stankovic, portiere del Venezia, commenta così il successo ottenuto contro l'Empoli:

"Oggi siamo stati concentrati su di noi sin dal primo minuto. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile dove loro si sarebbero chiusi e noi con pazienza avremmo dovuto cercare lo spazio giusto. Nel primo tempo abbiamo attaccato tanto, abbiamo solo rischiato in una occasione dove con l'aiuto di Svoboda abbiamo sventato il gol. È un campionato bellissimo, stanno vincendo tutte quelle davanti, c'è tanta competizione. Siamo contenti dei tre punti di oggi e abbiamo la testa già alla prossima partita a La Spezia. Oggi la spinta dei tifosi si è sentita tutta, al 20esimo quando si sono accesi ho proprio sentito da dietro una forza incredibile. È bello sentir cantare tutto lo stadio, sono senza dubbio il dodicesimo uomo in campo."