Venezia, Zanetti: "Arriviamo bene alla sfida contro il Frosinone". I convocati per il match

Nel corso della conferenza stampa che anticipa la gara contro il Frosinone, in casa Venezia mister Paolo Zanetti ha fatto il punto sulla squadra: “Arriviamo bene a questa partita anche se servirà una grandissima prestazione per tornare a casa con dei punti. In settimana abbiamo parlato della partita contro il Vicenza che è stata diversa rispetto alle nostre solite gare, abbiamo valutato e capito alcune cose e ho visto i ragazzi con la voglia di migliorare e crescere. I nuovi arrivati mi hanno fatto subito una ottima impressione, sono degli ottimi ragazzi, sono carichi e desiderosi di mettere le loro qualità a disposizione della squadra".

Nessuna particolare defezione, quindi, se non quelle già note dei centrocampisti Ala-Myllymaki e Vacca, entrambi infortuni.

Di seguito l'elenco dei 23 convocati:

PORTIERI: Carotenuto, Lezzerini, Pomini

DIFENSORI: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Ricci, St. Clair, Svoboda

CENTROCAMPISTI: Crnigoj, Dezi, Fiordilino, Maleh, Taugourdeau

ATTACCANTI: Aramu, Bocalon, Di Mariano, Esposito, Forte, Johnsen.