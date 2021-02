Venezia, Zanetti: "Vogliamo stare stabilmente nella colonna sinistra. I nuovi? Serve tempo"

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida conto il Frosinone, big match in chiave play off della giornata: “Arriviamo bene a questa partita anche se servirà una grandissima prestazione per tornare a casa con dei punti. In settimana abbiamo parlato della partita contro il Vicenza che è stata diversa rispetto alle nostre solite gare, abbiamo valutato e capito alcune cose e ho visto i ragazzi con la voglia di migliorare e crescere. I nuovi arrivati mi hanno fatto subito una ottima impressione, sono degli ottimi ragazzi, sono carichi e desiderosi di mettere le loro qualità a disposizione della squadra. Adesso magari non hanno ancora i 90 minuti nelle gambe a tra un mese potranno essere determinanti e sono decisamente un valore aggiunto, dobbiamo dargli un po' di tempo sia per integrarsi che per entrare in condizione. - continua Zanetti – Il Frosinone ha un organico di grande qualità, è strano vederli in questa posizione di classifica, ma non significa nulla perché manca ancora un girone alla fine del campionato. Sono una grande squadra, hanno tantissime soluzioni e sanno giocare con più moduli, saranno desiderosi di tornare alla vittoria, ma troveranno dall’altra parte un Venezia che sta lavorando per diventare una squadra che possa stare stabilmente nella parte sinistra della classifica”.