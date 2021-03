Venezia, Zanetti: "Giochiamo bene, ma siamo stati ingenui"

L'allenatore del Venezia, Paolo Zanetti, ha parlato al termine della gara persa contro il Lecce. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal: "Se regaliamo due gol al Lecce è facile pensare che possa andare al male. Noi siamo questi, giochiamo bene e siamo meravigliosi, ma purtroppo siamo ingenui e quando giochiamo contro squadre di questa caratura incappiamo in questi errori. Fa parte del gap fra noi e loro, non tecnico ma di esperienza. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, è stata una partita fra due grandi squadre. Loro se non vanno in A diretti hanno fallito, non dobbiamo mollare e pensare che ci sono 27 punti in palio".