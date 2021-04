Venezia, Zanetti: "Punto importante. Produciamo tanto, siamo anche un po' imprecisi"

vedi letture

Dopo il pareggio di Ferrara contro la SPAL, il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa: "Hanno provato a venirci a prendere più di qualche volta - riporta Tuttoveneziasport.it - ma oggi abbiamo avuto coraggio quando si trattava di giocare e loro hanno poi deciso di essere un po’ più attendisti. E' un punto importante, perché incontravamo una squadra con valori tecnici altissimi e giocare una partita così in un campo del genere, creando tanto e concedendo poco, prendendo altri due pali, non era facile. A parte il risultato mi è piaciuta la reazione alla sconfitta contro la Reggina, visti i risultati manteniamo le distanze con le squadre importanti che abbiamo sotto, che sono importanti".

Hai paura che alla lunga i tanti legni presi possano pesare?

"Si aggiungono a tanti altri, siamo una squadra che produce tanto, siamo anche un po’ imprecisi, è normale che gli episodi e la concretezza nel calcio fanno la differenza. Noi stiamo facendo del nostro meglio, abbiamo difetti, non siamo una corazzata ma lavoriamo per diventarlo. Spiace per la sconfitta con la Reggina, ma continuiamo a lavorare per conquistarci il nostro posto ai playoff".