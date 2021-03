Venezia, Zanetti: "Vinta una partita complicata, complimenti alla Reggiana"

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 2-1 al "Penzo" contro la Reggiana. Queste le sue parole, riprese da PianetaSerieB: "Abbiamo vinto una partita molto complicata, complimenti ai nostri avversari per la prestazione importante e per il rendimento nel girone di ritorno. In alcuni tratti abbiamo avuto paura di vincere, forse siamo calati dopo Empoli e ci è mancata un po' di aggressività: con questo sistema di gioco siamo meno equilibrati ma mettiamo preoccupazione alla squadra che andiamo ad affrontare, oggi sono scesi in campo giocatori di livello ed anche Johnsen, da subentrato, ha fatto bene".