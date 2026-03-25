Vice-Cole, direttore sportivo e area scouting. Il Cesena è chiamato a un’accelerazione

Lavori in corso a Cesena per plasmare il futuro dopo aver deciso di affidare la panchina ad Ashley Cole che da oggi inizierà a dare la propria impronta alla squadra potendo lavorare con quasi tutto il gruppo a disposizione e senza l’imminenza di una partita da giocare. Il tutto in attesa che si sciolga il nodo del suo vice vista la rinuncia di Jack Mesure che, nonostante fosse stato annunciato dal club, non ha trovato l’accordo per risolvere il contratto che lo lega al Chelsea. Il nome del secondo di Cole dovrebbe arrivare già in giornata anche se vige il massimo riserbo su chi sarà.

Nodo direttore sportivo

Ma ci sono anche altri nodi da sciogliere a partire da quello del direttore sportivo che prenderà il posto di Filippo Fusco. Questi potrebbe risolvere il proprio contratto entro il fine settimana in modo da alleggerire un po' il monte ingaggi del club romagnolo (con anche l’altro ds Fabio Artico ancora sotto contratto). Come riporta il Corriere Romagna il club avrà poi sessanta giorni per nominare il sostituto, ma serve una forte accelerazione per iniziare già a programmare il prossimo campionato.

Area Scouting

L’altra decisione che la proprietà statunitense sarà chiamata a prendere è quella dell’area scounting. La mossa di Cole infatti è stata motivata anche dal dare maggiore attenzione e fiducia ai giovani calciatori siano esse prodotti del vivaio siano acquistati altrove, anche all’estero, e per questo serve costruire un’area scouting degna di questo nome e creare una rete di osservatori che possano andare a pescare prospetti ancora poco conosciuti da mettere a disposizione del tecnico inglese.