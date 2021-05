Vicenza, Bedin su Giacomelli e Lanzafame: "Nei prossimi giorni decideremo se resteranno"

In un’intervista rilasciata a Radio Stella il direttore generale del Vicenza Paolo Bedin ha fatto il punto sul mercato biancorosso partendo dai giocatori in prestito: “Beruatto e Da Riva hanno fatto molto bene, sono venuti qui per maturare e sono andati addirittura in Nazionale. Per questo siamo assolutamente impegnati per averli con noi anche nel prossimo anno. Valentini? Lo ringraziamo perché ha portato grandissima professionalità, affidabilità e capacità di essere pericoloso in area, un ragazzo d’oro anche con valori importanti. Per quanto riguarda i giocatori in scadenza stiamo facendo delle valutazioni, non facili dal punto di vista umano, per cercare di migliorarci. Sia Giacomelli sia Lanzafame hanno dato molto, ma non abbiamo ancora deciso se resteranno con noi o meno. - continua Bedin come riporta Trivenetogoal.it – Anche per quanto riguarda Longo e Jallow stiamo valutando perché vogliamo migliorare in tutti i reparti e quindi anche in attacco. Pizzignacco e Zarpellon? Sono andati in prestito con la certezza che avrebbero fatto minutaggio importante e riteniamo che abbiano risposto entrambi in modo positivo, Pizzignacco estramemente positivo, sicuramente partiranno con noi e saranno due risorse su cui puntare”.