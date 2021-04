Vicenza, Cinelli: "Futuro? Non ci penso, la priorità è la salvezza di questa squadra"

vedi letture

Il centrocampista del Vicenza Antonio Cinelli ha parlato a due giorni dalla sfida contro la Reggina, gara cruciale nella corsa salvezza: “Dobbiamo essere soddisfatti del campionato fatto finora e i nostri avversari hanno fatto lo stesso, la priorità è la salvezza. La Reggina ha cambiato mentalità dopo il cambio di allenatore trovando entusiasmo e stanno facendo ottimi risultati, affronteremo una squadra difficile. Le pressioni non mancano visto che dobbiamo conquistare la salvezza, ma ora giochiamo con più tranquillità anche se non deve toglierci la fame. - continua Cinelli come riporta Trivenetogoal.it soffermandosi sul futuro – Finora ho trovato meno spazio, ma sono scelte del mister e dovrò fare di più perché la competizione è molta. Quanto al futuro al momento non ci penso, l’importante è portare la squadra alla salvezza e penso solo a questo”.