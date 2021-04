Vicenza, Di Carlo: "Col Citta determinati a portare a casa punti per la salvezza". I convocati

Derby veneto per il Vicenza, con mister Domenico Di Carlo che, come riferisce trivenetogoal.it, ha parlato alla stampa alla vigilia della partita contro il Cittadella: "La sosta è servita a tutti per recuperare, dopo una vittoria contro il Pescara. I ragazzi hanno acquisito consapevolezza e fiducia, perché la squadra è molto motivata. La salvezza si costruisce con la continuità di risultati. Dobbiamo pensare a fare punti gara dopo gara. La motivazione è forte, guardiamo al Cittadella. Fare sogni e voli pindarici non serve a nessuno, cerchiamo di fare punti contro di loro, che impegnano con il pressing, come abbiamo visto nell’andata. Domani troverà una squadra determinata a portare a casa punti per ottenere la salvezza".

Sul match: "Ho chiesto di giocare in velocità e con dinamismo perché altrimenti con il Cittadella non si riesce a venirne fuori. Nella partita d’andata eravamo nel periodo Covid, qualcuno non ha capito per l’ennesima volta cosa voleva dire fare la formazione in quel periodo. Noi ci avviciniamo al loro gioco, abbiamo grande fiducia per questo momento: partita dura ma con grandissima velocità. Se il caldo potrà influire? Stiamo benissimo, faccio i complimenti al mio staff e a tutti i collaboratori, abbiamo una squadra in salute che vuole fare prestazioni d’alto livello: guardare ad ogni partita per fare punti.

E sulla rosa: "Domani abbiamo 25 convocati e non si vedevano da inizio campionato. Rimane fuori solo Dalmonte, lo teniamo fuori per la settimana prossima. Gli altri giocatori come stanno? Non sono fisicamente allo stesso livello: Cappelletti, Giacomelli, Lanzafame, tutti possono essere pronti dall’inizio o a subentrare. Lanzafame-Meggiorini? Abbiamo aspettato un po’ per le condizioni di Davide, i due si trovano benissimo insieme, ma in settimana ho visto molto bene anche Longo e Nalini".

Di seguito l'elenco convocati diramati dal club:

PORTIERI: Gerardi, Grandi, Perina

DIFENSORI: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Ierardi, Padella, Pasini, Valentini

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Cinelli, Da Riva, Nalini, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

ATTACCANTI: Giacomelli, Gori, Jallow, Lanzafame, Longo, Meggiorini.