Vicenza, Di Carlo: "I tifosi mancano. Dobbiamo essere aggressivi e coraggiosi"

vedi letture

Domenico Di Carlo, allenatore del Vicenza, ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Frosinone: "I tifosi mancano a tutti, non solo a noi. Giocando in trasferta non si sente il calore del pubblico, noi e il Frosinone ci siamo espressi bene fuori casa anche per questo motivo: senza spettatori, ci sono le stesse possibilità di vittoria. Portiamo rispetto al Frosinone, una squadra che da anni fa su e giù dalla Serie A: dobbiamo guardare a noi stessi, essere coraggiosi ed aggressivi nel momento giusto. La differenza la faranno i particolari, come le seconde palle e gli inserimenti da dietro".