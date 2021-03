Vicenza, Di Carlo sulla sfida salvezza: "Contro il Pescara voglio una squadra affamata di punti"

vedi letture

Nonostante lo storico gemellaggio fra Vicenza e Pescara quella di domani si preannuncia una sfida drammatica fra due squadre in lotta per la salvezza che non possono fare sconti per non rischiare di perdere ulteriore terreno in classifica: “Sarà una partita delicata e voglio una prova da squadra matura e tanta voglia di vincere. Non capisco come faccia il Pescara ad avere così pochi punti con i giocatori di spessore che ha. - esordisce Domenico Di Carlo, tecnico dei biancorossi, in conferenza stampa - Ci sono ancora nove gare di fronte a noi e bisogna continuare a lavorare perché 27 punti sono tanti. Voglio una squadra matura e affamata di punti anche se la terza partita è sempre un punto interrogativo per tutti, conta però portare a casa dei punti e non abbiamo scusanti perché la rosa che ho a disposizione è valida e una vittoria metterebbe del buon fieno in cascina. La squadra? Torna Meggiorini che potrebbe giocare con Lanzafame, credo che possano darci la spunta giusta per arrivare alla vittoria. Per il resta torna Ierardi fra i convocati”.