Vicenza, Grandi e il momento no: "Fare calcoli su dove ottenere i punti è la cosa più sbagliata"

Giornata di conferenza stampa in casa Vicenza, con Matteo Grandi protagonista. Il portiere biancorosso, ai canali ufficiali del club, ha parlato quando la sfida contro il Lecce si sta avvicinando: "Sicuramente lo stato d’animo poteva essere un po’ diverso rispetto ad ora, perché da queste partite noi avremmo voluto portare a casa punti per raggiungere il nostro obiettivo. Poi non è bello neanche prendere cinque gol in due partite, soprattutto perché non abbiamo subito tantissimi tiri ma nelle poche occasioni che hanno avuto gli avversari ci hanno punito. Nelle prossime partite dovremo senz’altro migliorare e limitare le occasioni agli avversari, cercando di fare più interventi salva partita. Non dobbiamo fasciarci la testa ma reagire come abbiamo sempre fatto".

Già dalla prossima gara: "Sabato affronteremo il Lecce in una partita difficile in cui però abbiamo voglia di riscattarci e una gara nella quale dovremmo portare a casa punti per quello che sarebbe senza dubbio un risultato importante. Sicuramente bisogna evitare l’avvio avuto con la Reggina. Loro arriveranno qui per riscattare una sconfitta però la nostra motivazione dovrà essere più grande della loro. Dobbiamo partire forte, siamo in casa nostra nel nostro stadio, con un obiettivo davanti che vogliamo centrare il prima possibile e dovremo cercare di dare il massimo dal primo al novantacinquesimo minuto, senza abbassare mai la concentrazione. Questo sarà fondamentale perché con le qualità che hanno loro bisognerà sempre stare sul pezzo".

Senza però pensare al turno infrasettimanale: "L'Entella che sarà più riposata non giocando? Prima di tutto noi pensiamo ad affrontare il Lecce. Poi come sappiamo il mister cambia spesso formazione perché sa che tutti danno il massimo e tutti sono importanti in questo gruppo che è molto unito. In allenamento tutti danno il cento per cento, quindi chiunque giocherà sia contro il Lecce che contro l’Entella darà il massimo. Non ci sono problemi di gestione, abbiamo giocato tutti facendo bene".

Conclude: "Fare calcoli su dove ottenere i punti? Penso che sia la cosa più sbagliata quella di fare calcoli. Il campionato di B è talmente difficile, complicato e lungo, con quindici punti ancora a disposizione, può succedere di tutto. Si pensi al Cosenza la scorsa stagione, quando fece tutta una serie di vittorie nel finale che gli valsero la salvezza. Chi è davanti non può permettersi di fare calcoli ma bisogna affrontare partita per partita e cercare di portare a casa più punti possibili il prima possibile".